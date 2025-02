Kärntens Tourismus wächst: Rekord bei Ankünften und Nächtigungen

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 17:19 / ©Georg Steinwender

In der bisherigen Wintersaison von November 2024 bis Jänner 2025 wurden in Kärnten insgesamt 1.698.364 Übernachtungen verzeichnet, was einem Zuwachs von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der Ankünfte stieg um 4,7 Prozent auf 445.793, wodurch sich eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3,8 Tagen ergibt.

Stärkste Region

Die nächtigungsstärkste Tourismusregion war Nassfeld – Pressegger See/Lesachtal/Weissensee mit 434.397 Übernachtungen, was einem Anteil von 25,6 Prozent der Gesamtnächtigungen in Kärnten entspricht. Während die Region Kärnten-Mitte mit einem Rückgang von 3,3 Prozent die größten Verluste verzeichnete, erzielte die Region Wörthersee/Rosental mit einem Plus von 9,2 Prozent den höchsten Zuwachs.

Der Monat Jänner

Für den Monat Jänner 2025 meldeten die Kärntner Tourismusbetriebe vorläufig 193.690 Ankünfte (+2,0 Prozent) und 856.519 Übernachtungen (+0,4 Prozent) bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,4 Nächten. Seit Beginn der Tourismusstatistik im Jahr 1968 wurde damit der höchste Wert bei den Ankünften erreicht. Bei den Übernachtungen rangiert der Jänner 2025 an fünfter Stelle im langjährigen Vergleich – der Spitzenwert wurde im Jänner 2009 mit 895.108 Nächtigungen erzielt.

Die wichtigsten Regionen

Von den insgesamt in Kärnten verzeichneten Gästenächtigungen entfielen 31,9 Prozent auf die Region Nassfeld – Pressegger See/Lesachtal/Weissensee, gefolgt von Bad Kleinkirchheim/Millstätter See/Nockberge mit 24,4 Prozent und der Region Villach mit 13,7 Prozent. Die größten Zuwächse gab es in den Regionen Hohe Tauern (+3,9 Prozent) und Villach (+3,8 Prozent), während Kärnten-Mitte (-12,9 Prozent) und Klopeiner See – Südkärnten/Lavanttal (-12,1 Prozent) als auch die Region Klagenfurt (-0,4 Prozent) Rückgänge verzeichneten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2025 um 17:31 Uhr aktualisiert