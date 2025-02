Die Stimme als Widerstand: „Freeing the Voices“ im Kunsthaus Graz

Am 27. März beginnt die Ausstellung "Freeing the Voices" im Kunsthaus Graz.

Am 27. März beginnt die Ausstellung "Freeing the Voices" im Kunsthaus Graz.

Welche Macht hat die Stimme in einer Welt, in der das Schweigen zum politischen Instrument wird? Die Ausstellung „Freeing the Voices“ im Kunsthaus Graz geht dieser Frage nach und versammelt künstlerische Arbeiten, die sich auf verschiedene Weise mit der Befreiung der Stimme auseinandersetzen. Unter der Leitung der slowenischen Kunsthistorikerin und ehemaligen Direktorin des MSU Zagreb, Zdenka Badovinac, zeigt die Schau 27 künstlerische Positionen, wobei der Fokus auf Videoinstallationen liegt.

Veranstaltungen zur Ausstellung „Freeing the Voices“

Die Ausstellung wird mit einer Eröffnung am 27. Feber 2025 und einer Laufzeit bis zum 24. August 2025 im Kunsthaus Graz präsentiert. Begleitend zur Ausstellung finden mehrere Veranstaltungen statt, darunter eine Kuratorenführung am 28. Februar sowie ein Eröffnungskonzert mit Irena Z. Tomažin und Elisabeth Harnik, das auf dem Werk Whispering Walls basiert. Ab Ende März folgt eine Konzertreihe in Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität Graz und weiteren wissenschaftlichen Institutionen.

Die Bedeutung der Stimme

Die Ausstellung „Freeing the Voices“ beschäftigt sich mit der Bedeutung der Stimme. Sie beginnt mit Marina Abramovićs Performance, in der ein Schrei die Grenzen von Performance- und Körperkunst auslotet. Im weiteren Verlauf widmet sich die Ausstellung unterschiedlichen menschlichen Stimmen und endet mit der Stimme einer Mücke im Werk von Tao G. Vrhovec Sambolec. Das Zuhören wird hier als eine bewusste und achtsame Praxis betrachtet, die über das bloße Hören hinausgeht. „Ich denke, gerade nach der COVID-19-Pandemie ist eine Ausstellung über die Stimme von besonderer Bedeutung. Während der Pandemie haben wir fast ausschließlich ohne Körper, ohne Stimme kommuniziert – sondern über Textmessages oder Ähnliches. Umso wichtiger ist es nun, die Stimme wieder physisch erlebbar zu machen“, so die Kuratorin Zdenka Badovinac.

Krisen, Kontrolle und der Verlust gemeinschaftlicher Räume

Die Welt ist von zahlreichen Krisen und Konflikten geprägt, die zu einem Gefühl der Unsicherheit und des Drucks führen. Gleichzeitig verlieren gemeinschaftliche Räume, in denen Menschen miteinander in Austausch treten, zunehmend an Bedeutung. Eine Kultur des Schweigens breitet sich aus, der Raum für freie Meinungsäußerung wird immer enger, und Themen wie „Cancel Culture“ rücken zunehmend in den Fokus. Diese Zensur stellt jedoch nicht die einzige Form der Kontrolle dar. Der Informationsfluss, dem die Gesellschaft ausgesetzt ist, führt oft zu Verwirrung und erschwert den sozialen Zusammenhalt. In dieser Situation ist es wichtig, zu erkennen, dass viele Stimmen nicht vollständig eigenständig sind, sondern häufig von äußeren Einflüssen geprägt werden. Es ist eine Zeit, in der die Dynamiken dieser Entwicklungen hinterfragt und reflektiert werden müssen.

Dekolonisierung der Stimme: Ein aktiver Dialog mit der Welt

Die Befreiung der individuellen und kollektiven Stimme bildet den zentralen Rahmen der in der Ausstellung gezeigten künstlerischen Arbeiten. Dabei geht es nicht darum, eine „authentische“ Stimme zu finden, sondern vielmehr um die Befreiung der Beziehung zur Welt. Die Werke setzen sich mit der Dekolonisierung der Stimmen verschiedener Traditionen, Nationen, Gemeinschaften, einschließlich der Stimmen von Frauen, People of Colour, Randgruppen in Europa und der eigenen Körper, auseinander. Die Befreiung der Stimme umfasst dabei das Atmen, Schreien, Dichten, Singen, Sprechen und Murmeln.