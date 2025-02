Finanzkrise in Klagenfurt: Sparmaßnahmen und Reformen dringend nötig

Die Finanzlage in Klagenfurt ist schlicht und ergreifend „ernüchternd“. Zu diesem Urteil kommen Mitglieder des Konsolidierungsbeirates, die einen Weg aus der Misere aufzeigen sollen und am Mittwoch einen Zwischenstand im Gemeinderat präsentierten. Großprojekte wie das Hallenbad rücken deshalb wohl in weite Ferne.

Schonungsloses Bild

Die beiden externen Berater des Konsolidierungsstabes, Harald Kogler und Peter Pilz, zeichneten ein durchwegs schonungsloses Bild der Lage. Seit 25 Jahren hätten sich die Strukturen in Klagenfurt immer weiter aufgebläht. Parallel seien die Ertragsanteile des Bundes gesunken und liegen für das laufende Jahr schon wieder eine Million Euro unter den Prognosen. Dass die Wirtschaft wieder anspringt und deshalb die Ertragsanteile wieder steigen, würde man sich wünschen, sagte Kogler: „Aber das ist in weiter Ferne.“

„Seit 25 Jahren keine Strukturreform“

Pilz sprach auch den Finanzausgleich an: „Kärnten verliert, weil man weniger stark wächst als der Durchschnitt der anderen Bundesländer.“ Die Personalkosten in der Stadt seien hingegen in den vergangenen Jahren um 30 Prozent gestiegen: „Uns fehlen Einnahmen- und ausgabenseitig rund 60 Millionen Euro“. Das sei das Szenario in einer Stadt, „die seit 25 Jahren keine Strukturreform mehr gemacht hat“. Man müsse nun dringend kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen setzen, „sonst holt uns das Thema 2029 wieder ein“.

Vorhaben zum Ausgleich

Momentan kursieren auch Vorhaben, die Finanzmisere der Stadt über die Stadtwerke auszugleichen. Dazu Pilz: „Die Stadtwerke dürfen nicht finanziell ausgesaugt werden, sie haben ganz wesentliche Aufgaben.“ Es müsse vielmehr ein Gesamtpaket geben – die Stadtwerke müssten auf jeden Fall wirtschaftlich arbeiten können, es hätte überhaupt keinen Sinn, so viel Geld herauszuziehen, dass das nicht mehr möglich ist.

Weniger Aufgaben und Personal

Was ist zu tun? „Es gibt nicht die eine Lösung“, so Pilz. Eine Stadtwerke-Dividende könne ebenso nur ein Teil der Lösung sein, wie ein Umdenken beim Hallenbad, wobei man vonseiten des Beirats nie gesagt habe, dass Klagenfurt kein Hallenbad bekommen könnte. Bis auf weiteres brauche man aber das Geld, das für das Hallenbad vorgesehen ist (45 Millionen Euro, Anm.), für die Liquidität der Stadt. Entweder man verschiebe also das aktuelle Projekt oder arbeite ein günstigeres Projekt aus.

Maßnahmenmix benötigt

Es brauche auf jeden Fall einen Maßnahmenmix: „Eine Aufgabenreduktion und auch eine Personalstrukturreform“, so Pilz. Man müsse den Stellenplan anschauen, digitale Prozesse einführen oder Pensionierungen nicht nachbesetzen.

Ergebnisse treffen ein

In den kommenden Tagen sollen die Ergebnisse der verschiedenen „Cluster“ eintreffen, die allesamt Einsparungspotenziale erarbeiten sollen: „Wir haben schon jede Menge Ideen und Vorschläge bekommen.“ Nachdem die Vorschläge gesammelt werden, folgen Gespräche mit den politischen Parteien in Klagenfurt.

Trotz Kürzungen negativ

Zuvor hatte der Leiter der Finanzabteilung, Christoph Wutte, dringende Konsolidierungsmaßnahmen eingefordert – und zwar ebenfalls vor allem in den Bereichen Aufgaben, Personal und Infrastruktur. Der Allgemeine Haushalt sei weiterhin „hoch negativ“ – und zwar trotz Subventionskürzungen. Es gebe eine aufsichtsbehördliche Anordnung, dass ein stabiler Zustand verlangt werde, und zwar sowohl für das Jahr 2025, als auch für die mittelfristige Finanzplanung. Auch deshalb brauche es Reformen.

Blick auf Leistungen

Magistratsdirektorin Isabella Jandl gab einen Blick auf die freiwilligen Leistungen der Stadt – weil die Stadt momentan ohne Budget für das laufende Jahr arbeitet, können diese nicht ohne weiteres ausbezahlt werden, was etwa Sport oder Kultur trifft. Nun gelte es, abzuwägen, ob der Stadt Schäden erwachsen, wenn diese Summen nicht ausgezahlt werden: „Das sind Einzelfallentscheidungen.“ Die Gemeindeaufsicht empfiehlt, alle Leistungen im Stadtsenat zu prüfen und die Entscheidung, ob etwas ausbezahlt wird, dann an den Gemeinderat weiterzugeben. Dabei müsste beachtet werden, welche Folgekosten anfallen.

Strukturen verschlankt

Immerhin hat die Stadt Klagenfurt am Mittwoch eine „Verschlankung der Organisationsstruktur“ angekündigt, was sowohl zu einer Kostensenkung als auch zu einer Effizienzsteigerung führen soll. Die bisherigen 22 Abteilungen werden zu zwölf „Referaten“ zusammengeführt, was schnellere Entscheidungswege ermögliche, hieß es in einer Aussendung der Stadtkommunikation. Der Personalstand im Magistrat soll durch Pensionierungen „sukzessive reduziert“ werden. (APA/red, 26.2.25)