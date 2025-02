72 Einsätze pro Tag: Hubschrauber in Semesterferien im Dauereinsatz

Insgesamt 1.666 Mal waren die Hubschrauber des ÖAMTC in Österreich in den Semesterferien im Einsatz.

Während der Semesterferien waren die Flugretter des ÖAMTC wieder besonders stark gefordert, wie man nun in einer Aussendung mitteilt. „Der Winter war heuer besonders schneearm, was vielerorts zu harten Pisten und steinigen, aperen Sturzräumen neben den Abfahrten führte“, hält Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, fest. „Dennoch ließen sich zahlreiche Wintersportbegeisterte den Pistenspaß nicht nehmen.“

1.666 Einsätze in den Semesterferien

Und das spiegelte sich auch in der Einsatzstatistik wider. Zwischen 1. und 23. Februar ist die Flugrettung des ÖAMTC 1.336 Mal abgehoben, um Menschen in Not zu helfen. Berücksichtigt man nun auch die vier Winterstandorte in Patergassen (Kärnten), Sölden, Hintertux (beide Tirol) und Zell am See (Salzburg), steigt die Zahl der Einsätze sogar auf 1.666 an. Bricht man das nun statistisch auf die Tage runter, sind das durchschnittlich mehr als 72 Einsätze pro Tag.

„Zahlreiche Wintersportunfälle“

„Neben internistischen, neurologischen und anderen akuten Notfällen, die ganzjährig zu unseren häufigsten Einsatzgründen zählen, waren auch zahlreiche Wintersportunfälle zu verzeichnen“, weiß Trefanitz. In den vergangenen Wochen mussten 726 Einsätze auf Österreichs Skipisten geflogen werden. Insgesamt wurden 437 Skifahrer, 53 Snowboarder, acht Skitourengeher sowie 228 weitere Wintersportler nach der Erstversorgung an teils schwer zugänglichen Unfallorten in Krankenhäuser transportiert.

4. und 20. Februar als einsatzreichste Tage

Die meisten Einsätze gab es übrigens in Tirol, die beiden einsatzstärksten Tage waren der 4. und 20. Februar mit je 90 Einsätzen. Der Großteil der medizinisch notwendigen Notarzthubschrauber-Einsätze wird dabei jedenfalls von der Sozialversicherung gedeckt. Bei Sport- und Freizeitunfällen im alpinen Bereich, die rund elf Prozent des Einsatzvolumens ausmachen, erfolgt die Abrechnung direkt mit den Patienten. „Das finanzielle Risiko für Betroffene ist jedoch gering“, erklärt Petra Zangerl, Leiterin der Einsatzverrechnung. „Über 90 Prozent der geflogenen Patienten sind in irgendeiner Form versichert.“

Das sollte man beachten

Abschließend appelliert Marco Trefanitz an alle Wintersportler:innen, auf ihre Sicherheit zu achten: „Gerade wenn die Schneeverhältnisse nicht ideal sind, ist es besonders wichtig, das Risiko von Unfällen zu minimieren. Angepasste Geschwindigkeit, das Beachten der FIS-Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme sind essenziell.“