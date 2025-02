FPÖ-Kritik an ÖVP: Haben Behörden und ÖVP versagt?

Nach der Präsentation des 7 Punkte-Plans der Kärntner ÖVP zu mehr Sicherheit, gab´s prompt die Retourkutsche der Freiheitlichen. Sowohl in Kärnten als auch im Parlament in Wien gingen die Blauen in die scharf formulierte Offensive. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker erhob im Parlament schwere Vorwürfe, vor allem gegen Innenminister Gerhard Karner. Ihm und dem Innenministerium warf Hafenecker folgenschwere Versäumnisse vor, festgehalten in einer sogenannten Dringlichen Anfrage. Hafenecker in einer seiner 47 Fragen an Karner: „Warum fiel es bei uns in Österreich niemandem auf, dass der Attentäter von Villach in Deutschland bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben war?“ Oder, so Hafenecker, habe niemand in Österreich gewusst, dass der Syrer in Deutschland ja bereits im Gefängnis gesessen habe. Der derart kritisierte Karner verwies auf die allein Jänner erfolgte Abschiebung von 250 straffällig gewordenen Asylwerbern und die Notwendigkeit der Messenger-Überwachung sowie anlasslose Massenüberprüfungen.

Antwort von Angerer

Der Innenminister wandte sich aber auch scharf gegen die Vereinnahmung des Villacher Opfers durch die äußerst rechten Identitären und deren Verharmlosung als „NGO von rechts“. In Kärnten kam die Antwort von FPÖ-Chef Erwin Angerer. „SPÖ und ÖVP haben jahrelang alle Initiativen der FPÖ für eine strenge Asyl- und Migrationspolitik abgelehnt, im Nationalrat und im Landtag. Nur deshalb haben wir heute diese inakzeptablen Zustände.“ Der Landesparteiobmann der Freiheitlichen weiter: „Daher bringt eine Asylobergrenze, die jetzt SPÖ und ÖVP unter dem Eindruck des schrecklichen Terroranschlages fordern, nichts. Nur eine Obergrenze für zukünftige Asylanträge ist keine Lösung, denn diese Asylobergrenze ist schon seit langem überschritten. Die einzige Lösung ist ein völliger Asylstopp, wie wir es seit Jahren fordern.“ (von Fritz Kimeswenger)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2025 um 19:33 Uhr aktualisiert