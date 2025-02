Litauens Botschafterin Lina Rukštelienė zu Besuch in Graz

Die Botschafterin der Republik Litauen, Lina Rukštelienė, war am 26. Februar zu Besuch in der Steiermark.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom traf heute Vormittag, am 26. Februar 2025, in der Grazer Burg die Botschafterin der Republik Litauen, Lina Rukštelienė. Im Gespräch wurden die langjährigen, positiven Beziehungen zwischen der Steiermark und Litauen sowie mögliche zukünftige Kooperationen, insbesondere im Bereich EU-Projekte und Städtepartnerschaften, besprochen. Ziel ist eine noch engere Zusammenarbeit in der Zukunft.

Kooperationsgespräch zwischen Manuela Khom und Botschafterin Lina Rukštelienė

„Gerade meiner Funktion als für Europa zuständiges Mitglied der Landesregierung hat für mich vor allem der Austausch mit unseren europäischen Partnern hohe Priorität. Daher haben wir uns unter anderem auch darüber unterhalten, welche Möglichkeiten es für Kooperationen und gemeinsame Projekte zwischen unseren Ländern gibt, um unseren Austausch in Zukunft zu intensivieren“, betont Khom. Lina Rukštelienė, geboren im Jahr 1971, ist seit 2022 die litauische Botschafterin in Österreich. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen inne, unter anderem im Außenministerium der Republik Litauen sowie in der Ständigen Vertretung Litauens bei internationalen Organisationen in Wien.