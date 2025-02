Änderungen bei österreichischen Banken: Was das für dich bedeutet

Die UniCredit Bank Austria AG und die Raiffeisen Bank International AG verkaufen ihre Anteile an der card complete Service Bank AG. Künftig wird die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH mit 75,1 Prozent Mehrheitseigentümerin von card complete. Die EAVISTA übernimmt dabei 50,1 Prozent von UniCredit und 25 Prozent von Raiffeisen Bank. 24,9 Prozent der Anteile bleiben bei der AVZ Privatstiftung.

EAVISTA übernimmt Mehrheitsanteil an card complete: Neuer Eigentümer bringt 20 Jahre Erfahrung

Wie card complete in einer Aussendung bekannt gab, wird die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH künftig Teilhaberin von card complete. EAVISTA wird von Arif Babayev, einem britischen Unternehmer und Mitbegründer von DNA Payments Limited, geführt. Babayev bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzsektor mit. Die Partnerschaft vereint die etablierte Marktstellung von card complete mit der Fachkompetenz von EAVISTA im Bereich Fintech-Innovation.

Innovationen und Markterweiterung für card complete in Österreich geplant

„card complete ist einer der österreichischen Marktführer für bargeldlosen Zahlungsverkehr und hält signifikante Marktanteile in einem sehr attraktiven österreichischen Geschäftsbereich. Wir sind davon überzeugt, dass wir technologische Innovationen in card complete einbringen, neue Produkte schaffen und neue Märkte für das Unternehmen erschließen können“, so die Geschäftsführer von EAVISTA. Robert Wieselmayer, CEO von card complete äußerte die Bereitschaft, gemeinsam mit EAVISTA den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung zu gehen und die Marktposition von card complete sowohl bei Akzeptanzlösungen als auch bei Kreditkarten weiter auszubauen und zu stärken.

EAVISTA übernimmt Mehrheitsanteil an card complete: Veränderungen für Kunden und neue Wachstumschancen Kreditkarten von UniCredit und Raiffeisen Bank : Kunden der UniCredit Bank Austria und der Raiffeisen Bank International werden ihre Kreditkarten künftig direkt bei den jeweiligen Banken verwalten können.

: Kunden der UniCredit Bank Austria und der Raiffeisen Bank International werden ihre Kreditkarten künftig direkt bei den jeweiligen Banken verwalten können. Keine Veränderung bei anderen Karten : Alle anderen Kartenportfolios wie ÖAMTC, Miles&More, Diners Club und weitere bleiben unverändert im Besitz von card complete, sodass deren Kunden keine Änderungen erfahren.

: Alle anderen Kartenportfolios wie ÖAMTC, Miles&More, Diners Club und weitere bleiben unverändert im Besitz von card complete, sodass deren Kunden keine Änderungen erfahren. Neue Innovationsmöglichkeiten: In Zukunft könnten technologische Neuerungen und neue Produkte eingeführt werden.

card complete bleibt auf Datenschutz, Servicequalität und IT-Stabilität fokussiert

card complete bleibt als Anbieter von Kartenlösungen in Österreich mit 40 Jahren Branchenerfahrung weiterhin bestrebt, die Standards in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit zu wahren. Servicequalität und IT-Stabilität bleiben auch in Zukunft wichtig, während das Unternehmen zusammen mit dem neuen Eigentümer mögliche Wachstumschancen prüft.

UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International bieten künftig eigene Kreditkarten an

Im Rahmen der Transaktion werden die UniCredit Bank Austria und die Raiffeisen Bank International künftig ihren Kunden direkt Kreditkarten anbieten. card complete und die beiden Banken haben Vereinbarungen getroffen, die sich nur auf die Kreditkartenportfolios der beiden Banken beziehen. Alle anderen Kartenportfolios, wie etwa von ÖAMTC, Miles&More, Diners Club und anderen, bleiben weiterhin bei card complete.

Keine Änderungen an der Geschäftsstrategie von card complete

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die grundlegende Geschäftsstrategie von card complete als Karten-Komplettanbieter. Auch künftig wird card complete sowohl Zahlungslösungen für Händler als auch Kreditkarten für Privat- und Firmenkunden anbieten.