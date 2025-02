Absetzung des Kulturkuratoriums sorgt für Aufregung in der Steiermark

Am 26. Februar wurde das Kulturkuratorium in der Steiermark abgesetzt.

Am 26. Februar wurde das Kulturkuratorium in der Steiermark abgesetzt.

Veröffentlicht am 26. Februar 2025

Die Entlassung des steirischen Kulturkuratoriums durch die blau-schwarze Landesregierung sorgt für kontroverse Reaktionen. Das Kuratorium, dessen Arbeit noch bis Ende 2026 geplant war, wurde ohne Vorankündigung und sogar telefonisch abgesetzt. Der Schritt erfolgt kurz vor der Begutachtung der mehrjährigen Förderverträge. Diese Maßnahmen stoßen bei den Grünen und den NEOS auf heftige Kritik.

Kritik der Grünen: Ein Angriff auf die Vielfalt der Kultur

Veronika Nitsche, Kultursprecherin der Grünen, bezeichnet die Absetzung des Kulturkuratoriums als „kulturpolitischen Skandal“. Sie stellt infrage, ob dies der Beginn einer Entwicklung sei, bei der politische Vorgaben für Kulturprojekte gemacht werden. „Die ÖVP rühmt sich gerne eines breiten Kunst- und Kulturverständnisses – jetzt ordnet sie sich bedingungslos der FPÖ unter“, so Nitsche. Besonders enttäuschend ist für sie, dass Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl als „Erfüllungsgehilfe der FPÖ“ agiert. Die Grünen sehen die Entscheidung als Angriff auf das zeitgenössische steirische Kulturleben und warnen vor einer möglichen Zerstörung der kulturellen Vielfalt.

NEOS kritisieren parteipolitische Einflussnahme

Auch Robert Reif, Kultursprecher der NEOS Steiermark, zeigt sich über die Absetzung des Kulturkuratoriums empört. Reif hebt hervor, dass das Kuratorium in der Vergangenheit stets ohne parteipolitische Einflussnahme gearbeitet habe. Besonders das Jahr 2024, in dem das Gremium seinen Vorsitz selbst bestimmte, wird von ihm als „Meilenstein“ für die Demokratie bezeichnet. Die jüngsten Entwicklungen empfindet er als „beispiellosen Rückschritt“. Reif kritisiert, dass Kulturlandesrat Kornhäusl seine Aufgabe, das Kuratorium zu schützen, nicht wahrnehme. „Stattdessen überlässt er der FPÖ widerstandslos das Feld und fällt damit einer bewährten und unverzichtbaren Instanz einfach in den Rücken. Er wird dem Kulturland Steiermark damit nachhaltig schaden“, betont er.