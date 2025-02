Schnelles Eingreifen verhindert Ausbreitung eines Bahndammbrands

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 20:02 / ©FF Hetzendorf

Am 25. Februar 2025 um 23:02 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf per Sirenenalarm zu einem Bahndammbrand in Gabelhofen gerufen. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter wurde der Brand zügig mit einem HD-Rohr und C-Rohr gelöscht. Unter schwerem Atemschutz und durch einen intensiven Löschangriff konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um etwaige Glutnester zu entdecken und weitere Brandherde zu verhindern, kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Sperre veranlasst

In Absprache mit dem ÖBB-Einsatzleiter wurden zur Sicherheit der Einsatzkräfte und zur Vermeidung von Gefährdungen im Zugverkehr eine Sperre der Strecke sowie die Freischaltung der Oberleitung veranlasst. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde die Strecke gründlich kontrolliert und anschließend wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Schnelle Reaktion

Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes und ein größerer Schaden verhindert werden. Nach rund zwei Stunden rückte die Feuerwehr Hetzendorf, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, wieder ins Rüsthaus ein.