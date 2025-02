Alarmglocken bei Swarovski-Zentralbetriebsrat schrillen

So befürchtet der Zentralbetriebsrat den Verkauf eines großen Teils der Firmenflächen. Konkret geht es Medienberichten zufolge um ein Drittel des Geländes, zu dem selbst das Hochhaus am Eingang gehören soll. Die Alarmglocken schrillen jedenfalls sowohl bei der Arbeiterkammer als auch bei den Mitarbeitern. Immerhin wurden in den vergangenen Jahren bereits tausende Stellen abgebaut, aus 6.700 Beschäftigten im Jahr 2007 wurden 2.400 Mitarbeiter.

Management bestreitet Verkauf des Standortes in Wattens

Gegenüber dem ORF erklärt das Swarovski-Management jedenfalls kryptisch, dass im gesamten Unternehmen und damit auch am Standort in Wattens Änderungen vorgenommen worden seien und auch noch weiterhin vorgenommen werden müssten. Allerdings bestreitet das Management in dem Statement auch, den Standort in Wattens zu verkaufen.