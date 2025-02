Gailtalzubringer nach Unfall gesperrt

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 20:33 / ©5 Minuten

Am Gailtalzubringer kam es vor kurzem zu einem Unfall, weshalb dieser zwischen der A2, Gailtal und Feistritz an der Gail zur Zeit gesperrt ist. Laut ÖAMTC soll die Sperre wohl ca. 30 Minuten dauern und eine großräumige Umleitung wird durchgeführt. Einsatzkräfte sind vor Ort. Auch die Feuerwehr bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass der Einsatz aktuell im Gange ist. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2025 um 20:41 Uhr aktualisiert