Donnerstag wird in Wien wolkenverhangen und regnerisch

Bewölkt und regnerisch stellt sich das Wetter in Wien am Donnerstag dar.

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 20:40 / ©5 Minuten

Wolkenverhangen und zeitweise regnerisch präsentiert sich der Himmel und das Wetter in Wien am Donnerstag. Vor allem ab dem mittleren Nachmittag dürfte es dann aber schon öfter trocken sein, zum Abend hin lockert die Bewölkung von Westen her auf, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Tiefsttemperaturen liegen bei sechs, die Höchstwerte bei bis zu neun Grad.