Schneefallgrenze schwankt am Donnerstag zwischen 600 und 1.200 Metern

Am Donnerstag wird es in Österreich größtenteils wolkig, Regenschauer sind teilweise möglich, die Schneefallgrenze liegt jedenfalls zwischen 600 und 1.200 Metern.

In Teilen des Landes

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 20:41 / ©5 Minuten

Während ganz im Osten und Südosten Österreichs ganztägig die Wolken überwiegen und immer wieder mit Regen zu rechnen ist, hält sich zwar im Rest des Landes anfangs noch etwas Restbewölkung, die im Laufe des Vormittags jedoch immer mehr verschwinden sollte, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Und weiter: „Nachfolgend wechseln hier Wolken und sonnige Phasen einander ab, dazu gehen besonders im Westen und Nordwesten ab Mittag ein paar Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 600 und 1.200 Metern Seehöhe.“ Die Temperaturen liegen zwischen minus drei Grad am Morgen und plus elf Grad am Nachmittag.