„Robert Franz“-Automat jetzt neu im Stadtpark Center Spittal

Stefanie und ihr Ehemann Daniel betreiben bereits seit drei Jahren den „Robert Franz“-Shop in Feldkirchen. „Zu unserem Sortiment gehört die komplette Produktpalette von Robert Franz. Diese reicht von seinen Nahrungsergänzungsmitteln über Bücher bis hin zu seiner eigenen Tiernahrung“, erklären die Kärntner gegenüber 5 Minuten.

Neuer Automat im Stadtpark Center

Ab sofort verkaufen Stefanie und Daniel die „Robert Franz“-Produkte auch in Spittal an der Drau. Der Warenautomat in Stadtpark Center ist ab sofort in Betrieb. Im Südpark in Klagenfurt steht seit bereits einem Jahr ein Automat.