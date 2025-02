Verwirrung um Ministerposten: Wer wird in die Bundesregierung wechseln?

Verwirrung hat es am heutigen Mittwoch, 26. Februar 2025, um die Besetzung der Ministerposten in der möglicherweise neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS gegeben. Erst wurde Wiens SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke in Medienberichten schon als neuer Finanzminister gepriesen, wenig später hieß es: Doch nicht. Was nun tatsächlich rund um Hanke geschehen wird, ist dementsprechend unklar derzeit. Wie der ORF berichtet, sei jedenfalls noch keine Entscheidung gefallen. Er soll jedenfalls von Bürgermeister Michael Ludwig als Finanzminister vorgeschlagen worden sein. Auch die Rolle als Infrastrukturminister geisterte durch die Medien.

©Stadt Wien/David Bohmann Wird Peter Hanke nun Finanzminister?

Auch Bildungsminister hat mehrmals „gewechselt“

Ebenfalls Gesprächsthema waren am Mittwoch die Personalien Christoph Wiederkehr (NEOS) und Matthias Strolz (Ex-NEOS-Chef). Bei Letzterem wurde schon länger eine Rückkehr in die Politik herbeigeschrieben, er selbst bestätigt das auch auf Facebook. Gleichzeitig zog er allerdings wieder zurück, weil der Wiener Bildungsstadtrat Wiederkehr ebenfalls für den Posten gehandelt wird. Während Josef Schellhorn (NEOS) gegenüber der ZIB Wiederkehr als möglichen Bildungsminister bestätigte, gab es weder aus der SPÖ noch seitens der NEOS am Mittwoch eine Bestätigung zu den Personalien.