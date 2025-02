Wetterbesserung in Sicht: Sonne setzt sich langsam durch

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Kärnten zunächst wechselhaft. In den frühen Morgenstunden und am Vormittag fällt in Unterkärnten noch vereinzelt Regen und Schnee, wobei die Schneefallgrenze meist zwischen 700 und 900 Metern liegt. In Oberkärnten startet der Tag bereits weitgehend trocken, und im Laufe des Vormittags setzt sich aus Westen zunehmend freundliches Wetter durch.

Beruhigung am Nachmittag

Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter auch in Unterkärnten, und östlich von Villach lockern die Wolken allmählich auf, sodass sich zeitweise die Sonne zeigt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf angenehme 5 bis 9 Grad an.