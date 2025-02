Steiermark: Donnerstag bringt Auflockerungen und Sonne

Am Donnerstag zeigt sich in der Steiermark die Sonne.

„Am Donnerstag lässt der Störungseinfluss in der gesamten Steiermark langsam nach, Regen und Schneefall ziehen nach Osten ab. In der westlichen Obersteiermark kann sich bereits im Laufe des Vormittags die Sonne zeitweise zeigen, während auch in den anderen Landesteilen am Nachmittag Auflockerungen erwartet werden“, so die GeoSphere Austria. Im Süden und Südosten bleibt es jedoch voraussichtlich trüb mit hochnebelartigen Restwolken. Die Höchsttemperatur liegt je nach Sonnenschein zwischen 6 und 9 Grad.