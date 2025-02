Streit eskaliert: 63-jähriger Mann bedroht Ehefrau mit Messer

In St. Veit an der Glan bedrohte ein Ehemann seine Frau mit einem Messer.

Am Vormittag des 26. Februar 2025 erstatteten eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und ihr 30-jähriger Sohn Anzeige, nachdem der 63-jährige Ehemann die Frau vor ihrer gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht hatte. Der Sohn konnte den Angriff mit einem Küchenmesser abwehren, indem er die Terrassentür zwischen sich und dem Angreifer schloss. Auslöser für den Vorfall war ein Streit zwischen den Eheleuten. Der 63-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.