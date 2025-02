Tausende Euro verloren: Klagenfurter wurde Opfer eines Online-Scams

Ein Klagenfurter fiel auf einen Betrug über eine Dating-App herein.

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 21:53 / ©Montage: Canva

Ein 26-jähriger Mann aus Klagenfurt lernte auf einer Dating-Plattform eine Frau namens „Anastasia“ kennen, die ihn mit ihrem angeblichen Schwager in Kontakt brachte. Zwischen Anfang Dezember 2024 und dem 19. Februar 2025 unterstützte der vermeintliche Schwager den Mann dabei, auf einer Internetplattform in Aktien zu investieren – jedoch mit betrügerischer Absicht. Um die Investitionen zu finanzieren, nahm der 26-Jährige einen Kredit in Höhe von mehreren tausend Euro auf.

Klagenfurter verliert mehrere tausend Euro

Über eine Finanzdienstleisterseite überwies er mehrere tausend Euro, die in Kryptowährung umgewandelt und auf eine Plattform transferiert wurden. Als der Mann später den offiziellen Online-Support der Firma kontaktierte, wurde ihm mitgeteilt, dass es sich vermutlich um eine betrügerische Seite handelte. Der Mann erlitt einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.