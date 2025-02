Ski und Snowboards als Waffen: Massenschlägerei in Tiroler Skiort

Eine Schlägerei forderte am Mittwoch die Polizei in St. Anton.

Eine Schlägerei forderte am Mittwoch die Polizei in St. Anton.

Es war kein alltägliches Bild, dass sich Polizisten am Mittwochabend in St. Anton am Arlberg. Mehrere Personen schlugen dort mit Schiern und Snowboards aufeinander ein. „Schätzungsweise waren 10 bis 15 Personen beteiligt“, heißt es vonseiten der Streifenbeamten, die in der Folge eingeschritten sind.

Zwei Verletzte und ein Tatverdächtiger

Die Schlägerei forderte zumindest zwei Verletzte. „Einen 51-jährigen und einen 48-jährigen Argentinier“, so die Polizisten weiter. Zudem konnte ein 24-jähriger Niederländer als Tatverdächtiger ausgemittelt werden. „Nach weiteren Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet“, so die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2025 um 07:56 Uhr aktualisiert