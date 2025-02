Opernball: Eröffnung widmet sich „Walzerkönig“

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 06:29 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić stellte fast die gesamte Eröffnung unter das Zeichen des „Walzerkönigs“. Unter den 5.150 Gästen befindet sich mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) auch die österreichische Staatsspitze. Der Bundespräsident wird heuer von der Wissenschafterin des Jahres, der Klimaökonomin Sigrid Stagl, begleitet. Schallenberg nimmt keinen offiziellen Gast mit zum Ball. Bei den Künstlerinnen und Künstlern der Eröffnung gibt es mit Nadine Sierra, Juan Diego Flórez, Maria Nazarova und Daniel Jenz erneut prominente Namen.

Prominente Gäste beim Opernball

Am Boulevard des Festes wird eine Person besonders fehlen, der im Sommer verstorbene Baumeister Richard Lugner. Einen Gast in der Loge der Lugner City gibt es dennoch – und zwar den Street-Artist und DJ Alec Monopoly. Auch in der Loge der Familie Swarovski sollen prominente Gäste begrüßt werden: Leni Klum, Tochter des deutschen Supermodels Heidi Klum, und ihr Vater Flavio Briatore. (APA/RED, 27.2.25)