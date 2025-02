Internationaler Haftbefehl: 34-Jähriger ging Kärntner Polizei ins Netz

Weil er zuvor bereits in einer anderen Filiale Parfum und Tiernahrung gestohlen hätte, rief man am Mittwoch die Beamten der Polizeiinspektionen Annabichl und Pischeldorfer Straße zu einem Drogeriemarkt in Klagenfurt. „Vor Ort konnten die Beamten eine männliche Person antreffen, auf welche die Beschreibung passte. Dieser Mann war mit Arbeiten in den Drogeriemärkten beauftragt“, heißt es vonseiten der Polizei.

Per internationalem Haftbefehl gesucht

Da der Mann jedoch an der Feststellung seiner Identität nicht mitwirkte und auch keinen Ausweis bei sich führte, wurden die Polizisten misstrauisch. In der Folge wurde der 34-Jährige zur Polizeiinspektion gebracht und durchleuchtet. Dort stellte sich heraus, dass der Ukrainer per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ordnete die Festnahme und Überstellung ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt an.