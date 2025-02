Unfall in Völkermarkt: Arbeiter (35) geriet in Rotor

Die Rettungskräfte rückten in der Nacht zu einer Firma im Bezirk Völkermarkt aus.

Die Rettungskräfte rückten in der Nacht zu einer Firma im Bezirk Völkermarkt aus.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 06:58 / ©AdobeStock_262055775

Dramatische Szenen spielten sich gegen 23.15 Uhr in einer Firma im Bezirk Völkermarkt ab. Bei Arbeiten an einer Zellenradschleuse geriet ein 35-jährige Slowene aus bisher unbekannter Ursache geriet in den Rotor des Zellenrads. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt verbracht.