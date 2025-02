Reiswaffeln: Produkttester finden Schadstoffe in Knusper-Snack

Getestet wurden insgesamt 22 Produkte, darunter acht Reiswaffeln, sieben Kinder-Reiswaffeln und sieben Maiswaffeln. „Die meisten stammen aus Bioanbau und wurden in Bioläden, Diskontern, Drogerien und Supermärkten eingekauft“, heißt es vonseiten des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Das Hauptaugenmerk lag auf Schadstoffen, wie Acrylamid und Schwermetallen (Arsen, Blei, Cadmium), sowie Schimmelpilzgiften.

Schadstoffe enthalten

Das Ergebnis: Von den Kinderprodukten schnitten zwei, bei den Reiswaffeln drei und bei den Maiswaffeln eine mit „gut“ ab. Zwei Bio-Reiswaffel Produkte erhielten aufgrund erhöhter Schadstoffe nur ein „weniger zufriedenstellend“. Zudem hat die Markterhebung ergeben, dass alle Kinderprodukte Zusätze wie Säfte, Früchte, Gewürze oder Aromen enthalten. Durch den hohen Zuckergehalt wurde kein einziges Produkt mit dem Nutri-Score Bestwert A ausgewiesen. Herkömmliche Reiswaffeln enthalten im Vergleich dazu zwar wesentlich weniger Zucker, dafür aber deutlich mehr Schadstoffe, wie Acrylamid, Arsen und Schimmelpilzgifte. Ähnlich verhält es sich mit den Maiswaffeln.

Kinderwaffeln deutlich teurer

Weiters seien die Kinderwaffeln kleiner, dabei aber deutlich teurer als normale Reiswaffeln. Der Durchschnittspreis pro Kilo liegt laut dem VKI bei 30 Euro, im Vergleich dazu kosten herkömmliche Waffeln zehn Euro. Meist ist auch die Herkunft der eingesetzten Rohstoffe unklar, da sich auf den Verpackungen nur die Angaben EU/Nicht-EU finden.

Wenig Eiweiß und Ballaststoffe

Bei Maiswaffeln bewegt sich der Nutri-Score zwischen B und C. Grund dafür ist zum einen der Salzgehalt und zum anderen der im Vergleich zu den Reiswaffeln niedrigere Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen. Was die Bewertung der Nährstoffwerte angeht, schneiden die nicht für Kinder beworbenen Reiswaffeln am besten ab. Von diesen wurden jeweils vier mit Nutri-Score A und Nutri-Score B bewertet. Durch viel Eiweiß und Ballaststoffe eignen sie sich auch als Sportsnack.