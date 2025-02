Massenschlägerei mit Ski und Snowboards in St. Anton am Arlberg

In St. Anton kam es zu einer Schlägerei, bei der Ski und Snowboards als Waffen benutzt wurden.

In St. Anton kam es zu einer Schlägerei, bei der Ski und Snowboards als Waffen benutzt wurden.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 07:38 / ©Pixabay / Davidvan Tongeren

Am Mittwoch gegen 21 Uhr beobachtete eine Polizeistreife in St. Anton am Arlberg eine heftige Auseinandersetzung. Mehrere Personen schlugen dabei mit Ski und Snowboards aufeinander ein. Nach ersten Schätzungen waren rund 10 bis 15 Menschen beteiligt.

Zwei Verletzte und eine Festnahme

Bei dem Vorfall wurden zwei Männer aus Argentinien, 51 und 48 Jahre alt, verletzt. Ein 24-jähriger Niederländer konnte als Tatverdächtiger angehalten werden. Die Polizei ermittelt und erstattet Anzeige an die zuständigen Behörden.