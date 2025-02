Grazer Handballer zu Gast in Krems: „Sind hungrig auf die ersten Punkte“

Das Warten auf den ersten Sieg im Jahr 2025 geht weiter. Gegen den Tabellenführer ALPLA HC Hard mussten sich die Grazer Handballer am vergangenen Samstag, den 22. Februar 2025 vor Heimpublikum nach hartem Kampf geschlagen geben. Trotz Aufbäumen in Hälfte zwei konnten die Grazer das Spiel nicht drehen und müssen nun weiterhin auf die ersten Punkte warten. „Wir waren wieder knapp dran. Wir konnten am Samstag nach langer Zeit endlich wieder auf den vollen Kader zurückgreifen, leider haben wir am Ende zu viele Fehler gemacht und konnten keine Punkte holen“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos.

HSG: „Wir sind hungrig auf die ersten Punkte im neuen Jahr“

In der nächsten Runde gastiert die HSG Holding Graz nun auswärts beim Förthof UHK Krems, gegen die Wachauer hat man nach dem minus eins in der Hinrunde noch eine Rechnung offen. „Die Chance auf einen Punkt in der Hinrunde war da. Leider hat es im Herbst dann knapp nicht für einen Sieg gereicht. Wir sind hungrig auf die ersten Punkte im neuen Jahr und fahren nach Krems um zu gewinnen“, so der Grazer Trainer. Anders als die HSG konnten die Niederösterreicher trotz Niederlage bereits das Viertelfinalticket buchen.