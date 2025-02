Event gibt Kärntner Schülern Einblick in die Arbeitswelt

Am „Future Jobs“-Angebot der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) haben am 25. und 26. Februar 2025 rund 340 Schüler des Bundesgymnasiums Tanzenberg, des Real- und Oberstufenrealgymnasiums St. Ursula, des Bundesrealgymnasiums Klagenfurt-Viktring und des Europagymnasiums teilgenommen.

©Büro LHStvin Schaunig Rund 340 Gymnasiasten aus Kärnten schnupperten Unternehmensluft.

Bietet Kärntens Jugendlichen Einblicke in Berufe

Als zuständige Arbeitsmarktreferentin betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Die ‚Future Jobs‘ der BBOK sollen Schülerinnen und Schülern dabei helfen, zu einer Entscheidung zu gelangen und das möglichst fundiert. Vor allem wollen wir damit auch anregen, über den Tellerrand zu blicken und keinen Beruf vorschnell auszuschließen. In den vielfältigen, spannenden und abwechslungsreichen Workshops mit den Unternehmen lernen die Jugendlichen an verschiedenen Praxisstationen unterschiedliche Arbeitsfelder kennen. Schwerpunkte bilden die Bereiche Technik, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Naturwissenschaften, Umwelt und Klima.“ Die BBOK kooperiert dabei mit Unternehmen und Institutionen, denen es ein Anliegen ist, auf die vielfältigen Ausbildungsangebote aufmerksam zu machen und vernetzt diese zielgerichtet mit interessierten Schulen.

Event kommt auch nach Villach

Leiterin Rebecca Waldner ergänzt: „Wer bei der Planung des beruflichen Weges Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Blick behält, investiert in eine aussichtsreiche Zukunft.“ Am 9. April 2025 machen die „Future Jobs“ übrigens Halt am TPV-Campus in Villach und bieten Gymnasien aus dem Raum Villach weitere spannende Einblicke in die Berufsbilder der Zukunft.