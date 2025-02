Spatenstich für neues Bildungszentrum in Griffen

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 08:30 / ©Marktgemeinde Griffen bzw. Büro LR Fellner

Im Beisein von Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Bürgermeister Josef Müller (ÖVP), Architektin Gisela Stramitzer, Planer Gerald Hanschitz, zahlreichen Firmenvertretern und Gemeinderatsmitgliedern, sowie den Leitungen der beteiligten Bildungseinrichtungen wurde am Donnerstag, den 20. Februar, feierlich der Spatenstich für das Bildungs- und Sportzentrum Griffen begangen.

Landesrat Fellner: „Mehr als beeindruckend“

Fellner hob angesichts des Großprojekts die beispiellosen Bemühungen der Gemeinde und aller Unterstützerinnen und Unterstützer hervor: „Ich habe es in meiner Zuständigkeit bisher noch nicht erlebt, dass eine Gemeinde schon Jahre vor dem Baustart alle freien Finanzmittel anspart, um so ein Projekt dann mit Unterstützung des Landes selbst umsetzen zu können. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ein ortsansässiger Unternehmer fast eine Viertel Million Euro in ein Gemeindeprojekt als Spende investiert. Das ist mehr als beeindruckend und verdient höchste Anerkennung.“

Vielfältige Nutzung als Bildungszentrum

Mit dem Kauf und dem Umbau des ehemaligen Mittelschulgebäudes wurde ein Leerstand vermieden. Nun sollen gleich mehrere Bildungseinrichtungen dort entstehen, ein Kindergarten, eine Volksschule und eine Mittelschule mit Musikschule sind geplant. Bürgermeister Josef Müller: „Auch, wenn diese Variante in der Umsetzung teurer als eine Neubauvariante ist, lohnt sich dieser Mehraufwand als Zukunftsfrage auf jeden Fall.“ Abschließend bedankte sich Müller bei allen Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, dass dieses Projekt über all die Jahre immer und in allen Facetten gemeinsam und einstimmig getragen wurde.