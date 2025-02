Ã–ffi-Bauarbeiten in Wien: U4 fÃ¤hrt wieder, neue Baustellen gestartet

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 08:41 / ©Fotomontage Canva

Die Sanierung der Alserbachbrücke, die unter den Gleisen der U4 verläuft, wurde erfolgreich abgeschlossen. Seit Dienstag, 26. Februar, fährt die U4 wieder im gewohnten Takt und ohne Einschränkungen. An der Station Friedenbrücke stehen beide Bahnsteige wieder zur Verfügung. Alle Züge verkehren über den Schwedenplatz hinaus bis Heiligenstadt. Die Arbeiten am Tunnel dauern noch bis Mai, beeinträchtigen den Betrieb jedoch nicht.

Gleisbauarbeiten in der Hütteldorfer Straße gestartet

Parallel zur U4-Sanierung haben am Montag, 24. Februar, Arbeiten an den Straßenbahngleisen in der Hütteldorfer Straße begonnen. Dadurch übernimmt die Linie 46 den Abschnitt von Hütteldorfer Straße U bis zur Endstation Hütteldorf, Bujattigasse. Die Linie 52 fährt vom Volkstheater, Ring über den Urban-Loritz-Platz bis zum Westbahnhof. Fahrgäste können zwischen Gürtel und Hütteldorfer Straße U auf die U3 umsteigen.

Neuer Aufzug am Stephansplatz früher einsatzbereit

Der Aufzug am Stephansplatz, der nach 34 Jahren erneuert wurde, kann bereits am Montag, 3. März, wieder genutzt werden. Die Fertigstellung erfolgt rund zwei Wochen früher als geplant. Grund dafür ist die kurzfristige Verfügbarkeit von zusätzlichen Personalressourcen bei der Auftragnehmer-Firma. Seit 2020 haben die Wiener Linien 46 Aufzüge modernisiert oder ausgetauscht. Die neuen Modelle verfügen über akustische Ansagen für sehbehinderte Personen sowie Displays für gehörlose Fahrgäste. Im Jahr 2025 folgen weitere Modernisierungen, darunter 11 Aufzüge und 12 Rolltreppen, mit einer Gesamtinvestition von 6,3 Millionen Euro.