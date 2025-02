15-Jähriger stiehlt E-Scooter kurz nach Haftentlassung

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 09:03 / ©5 Minuten

Ein 15-jähriger Jugendlicher, der bereits polizeibekannt ist, wurde nur wenige Stunden nach seiner Haftentlassung erneut straffällig. Am Mittwoch, dem 26. Februar, nahm er laut Ermittlungen in Zams einen abgestellten E-Scooter an sich und entfernte sich mit dem Fahrzeug. Die Polizei konnte den Verdächtigen rasch identifizieren, da bereits Details über seine Tat bekannt waren. Aufgrund der eindeutigen Beweislage wurde der Jugendliche von den Beamten der Polizeiinspektion Landeck als Täter bestätigt.

Ermittlungen führten zur Festnahme

Da der 15-Jährige erst am selben Tag aus der Justizanstalt Innsbruck auf Bewährung entlassen worden war, wurde der diensthabende Staatsanwalt über den Vorfall informiert. Nach Sichtung der Ermittlungsergebnisse und einer richterlichen Anordnung entschied dieser, dass der Jugendliche erneut festgenommen werden sollte.