Villach korrigiert: Leerstandsquote niedriger als zunächst gedacht

Seit 2013 erfasst die Beratungsgesellschaft Standort + Markt sämtliche Shop-Flächen in Österreichs 20 größten Städten und verfügt damit über ein unabhängiges Monitoring zum Zustand und den Veränderungen der österreichischen Ballungszentren. „Besorgniserregend ist, dass sieben von zehn Innenstadtbereichen in den größeren Städten weiter an Verkaufsfläche verloren haben. In den heimischen Kleinstädten zeigt sich sogar ein noch deutlicherer Rückgang“, fasst es Rainer Will, Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbands, zusammen. Im Vergleich mit Wien, Graz, Linz und Innsbruck rangiert die Kärntner Landeshauptstadt am letzten Platz. Klagenfurt verfügt derzeit über Verkaufsflächen im Ausmaß von rund 92.100 Quadratmetern. Dem gegenüber steht die Wiener Mariahilfer Straße mit einer Verkaufsfläche von 211.800 Quadratmetern auf Platz 1. Die Wiener City ergänzt nochmals 210.500 Quadratmeter. Graz wiederum verfügt über eine Gesamt-Verkaufsfläche von 169.100 Quadratmetern.

Bald mehr Barbershops, Casinos?

Generell habe sich die Angebotsstruktur der Innenstädte rasant verändert, so der Handelsverband weiter. In den letzten zehn Jahren hat der Modehandel in den Städten rund 123.000 Quadratmeter an Verkaufsfläche verloren (minus 20 Prozent), während die Nahversorgung kontinuierlich zulegt. Die Gastronomie zeigt wiederum erste Sättigungstendenzen, während Dienstleistungsangebote und Freizeitflächen (z.B. Barbershops, Casinos) an Bedeutung gewinnen.

Leerstandsquote in Innenstädten steigt

Die Leerstandsquote in den 24 größten Innenstadtbereichen ist wiederum auf 5,5 Prozent gestiegen. Im Vorjahr lag sie noch bei 4,9 Prozent. Noch dramatischer ist die Situation laut dem Handelsverband in den Kleinstädten, wo der Leerstand bereits 15,6 Prozent erreicht hat. „Der Flächenanteil der Einzelhändler in den österreichischen Citys ist seit 2014 von 72,8 auf 65,5 Prozent geschrumpft“, weiß Hannes Lindner, Geschäftsführer von Standort+Markt. Der Einzelhandel leide unter der Konkurrenz des eCommerce.

Städte mit den höchsten Leerstandsquoten Steyr (17,4 Prozent)

Wiener Neustadt (14,4 Prozent)

Leoben (11,8 Prozent)

Eisenstadt (11,2 Prozent)

Irrtum bei Villacher Freiflächen-Wert?

Jein. Im Zuge der Studie wurden die freien Flächen in der Villacher Innenstadt zunächst mit 9,9 Prozent bewertet. Beim Abgleichen der Daten durch das Stadtmarketing wurde jedoch ein Missverständnis festgestellt: „Irrtümlicherweise wurden auch Flächen zum Leerstand gerechnet, die absichtlich mietfrei gehalten werden, um sie noch heuer abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen“, erklärt ein Sprecher des Stadtmarketing. Dies betrifft die weitläufigen Liegenschaften des zukünftigen Josefmarkt-Areals (Kaiser-Josef-Platz, Widmanngasse, Bamberger Gasse), einen Bereich am Unterer Kirchenplatz (Weißbriachgasse/Widmanngasse) sowie die Freihausgasse/Ecke Freihausplatz. Nach Rücksprache mit „Standort + Markt“ korrigierte das Institut den Villacher Freiflächen-Wert von 9,9 auf 7,5 Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2025 um 09:17 Uhr aktualisiert