Herburger bleibt: KAC-Stürmer verlängert Vertrag bis 2026

Raphael Herburger läuft auch in der kommenden Spielzeit 2025/26 für den EC-KAC auf.

Raphael Herburger läuft auch in der kommenden Spielzeit 2025/26 für den EC-KAC auf.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 09:37 / ©EC-KAC/Wolfgang Jannach

Raphael Herburger wird auch in der kommenden Spielzeit 2025/26 das Trikot der Rotjacken tragen. Das gab der EC-KAC am Donnerstag, dem 27. Februar 2025 bekannt. „Neben seinen spielerischen Fähigkeiten, die er in unser Team einbringt, ist er heute auch im sozialen Gefüge unserer Mannschaft eine wichtige Säule, dementsprechend freuen wir uns, dass er sich dazu entschieden hat, weiterhin für den EC-KAC aufzulaufen“, betont General Manager Oliver Pilloni nach der Unterfertigung des Vertrages.

330 Bewerbsspiele für den EC-KAC

Insgesamt bestritt Herburger bislang 330 Bewerbsspiele für den EC-KAC, aus denen 161 Scorerpunkte (54 Tore, 107 Vorlagen) und ein +49-Rating zu Buche stehen. „Ich bin sehr happy, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat. Vor über 15 Jahren bin ich zum ersten Mal zum EC-KAC gekommen, es macht mich stolz, dass diese Zusammenarbeit weitergeht“. Der österreichische Teil der Center-Achse für die nächste Saison wächst damit weiter an. Auch Daniel Obersteiner verlängerte seinen Vertrag kürzlich langfristig; mehr dazu unter: KAC-Stammspieler bleibt weitere drei Jahre. Zudem decken die bestehenden Vereinbarungen mit Kapitän Thomas Hundertpfund und Finn van Ee (zumindest) das nächste Jahr ebenfalls ab.