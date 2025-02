ORF-Beitrag bleibt: Wie viel du zahlen musst

Die Verhandlungen sind gelungen, eine neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht dem Vernehmen nach fest. Eines der Themen, das die gescheiterte Regierungsbildung von FPÖ und ÖVP dominiert hat, ist damit auch fix. Entgegen einer Abschaffung des ORF-Beitrags, wie es die FPÖ wollte, wird dieser nun aber bestehen bleiben. Aber: Dem Vernehmen nach wird er in den kommenden Jahren nicht erhöht und bleibt dort, wo er auch aktuell steht. Man kann sich allerdings unter gewissen Bedingungen und Voraussetzungen befreien lassen, mehr dazu hier: ORF-Beitrag: Wie kann ich mich befreien lassen?

Wie viel ORF-Beitrag muss ich zahlen? Steiermark: 20 Euro pro Monat

Burgenland: 19,90 Euro pro Monat

Kärnten: 19,90 Euro pro Monat

Tirol: 18,40 Euro pro Monat

Wien: 15,30 Euro pro Monat

Niederösterreich: 15,30 Euro pro Monat

Oberösterreich: 15,30 Euro pro Monat

Salzburg: 15,30 Euro pro Monat

Vorarlberg: 15,30 Euro pro Monat

ORF-Grundgebühr soll eingefroren werden

Ursprünglich hätten die 15,30 Euro pro Monat, die jeder Haushalt in Österreich bezahlen muss, bis einschließlich 2026 gelten sollen. Nun scheint es so, als würde dieser Preis länger abgesichert sein, die Rede ist davon, dass er bis 2029 eingefroren wird, so der „Standard“. Zusätzlich plant die Regierung auch, Ausgaben für Werbung in den Medien zurückzufahren.

Steigt ORF-Beitrag doch an?

Ganz fix ist das Gleichbleiben oben genannter Preise allerdings nicht, da zu den 15,30 Euro derzeit in vier Bundesländern auch noch Länderabgaben hinzukommen, die nach aktuellem Stand sehr wohl angehoben werden könnten. Wie es sich am Ende dann wirklich darstellen wird, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, wenn die neue Regierung schließlich fix und die Ministerien bezogen sind. Wir halten euch am Laufenden.