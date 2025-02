Frauen forschen an der TU Graz: Über Hürden zum Erfolg

„Meine Oma war einfach super“

Anna Karner und Birgitta Schultze-Bernhardt, beide Experimentalphysikerinnen, sprechen über Hürden und Vorbilder in ihrer Forschungslaufbahn.

„Als Frau in der Technik, um etwas zum Besseren zu bewegen“

Corina Klug, eine der wenigen Frauen an der Fakultät Maschinenbau der TU Graz, berichtet über ihren Karriereweg und Herausforderungen, denen sie als Frau in der Technik begegnet.

Warum geschlechterspezifische Ungleichheiten in der Wissenschaft fortbestehen

Fariba Karimi analysiert, welche Faktoren männliche Dominanz in der Wissenschaft, besonders in der Physik, weiterhin begünstigen.

Die menschliche Stimme gibt Identität

Barbara Schuppler und Martin Hagmüller beschäftigen sich mit der menschlichen Stimme, insbesondere der weiblichen, an der TU Graz.

ERC Starting Grants für Maria Eichlseder und Fariba Karimi

Zwei TU Graz-Informatikerinnen erhalten die prestigeträchtige EU-Förderung zur Erforschung effizienterer Verschlüsselungssysteme und zur Analyse von KI-bedingter Diskriminierung.

Erfolgreiche Wissenschaftlerinnen an der TU Graz

Seit 1919, als die erste Frau an der TU Graz studierte, hat sich der Anteil an weiblichen Studierenden und Forscherinnen stetig erhöht. Viele gehören mittlerweile zu den Spitzenkräften ihrer Fachbereiche.

Michaela Roschger: Kreativer Kopf mit Liebe zu Brennstoffzellen

Michaela Roschger forscht an effizienteren Ethanol-Brennstoffzellen und kombiniert ihre Leidenschaft für Kunst und Technik.

Nicole Wermuth: Neue Professur für Großmotorenforschung

Als Professorin forscht Nicole Wermuth an nachhaltigen Kraftstoffen und Emissionsreduktion für die grüne Transformation großer Motoren.

Katharina Hogrefe: Mit Riesen-Magneten zu nachhaltigen Batterien

Katharina Hogrefe entwickelt neue Materialien für umweltfreundlichere Batterien an der TU Graz.

Anna Galler: Das Spiel mit Materialeigenschaften

Anna Galler untersucht mit dem Elise Richter Fellowship 2D-Materialien an der TU Graz.

Vanja Subotic: Zielstrebig zum Forschungserfolg

Vanja Subotić forscht intensiv an Brennstoffzellen und möchte deren Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Hannah Pulferer: Wie das menschliche Gehirn auf Fehler reagiert

Hannah Pulferer erforscht Hirnströme und möchte so Brain-Computer-Interfaces verbessern.