In Lokal mit Glas ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht nach diesem Mann

Gegen 2.30 Uhr befand sich ein 24-Jähriger in einem Lokal am Hauptplatz in Leoben. Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, dem 24-Jährigen ohne Grund mit einem Trinkglas ins Gesicht geschlagen zu haben. „Dabei erlitt der 24-Jährige Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes, des Halses sowie am Ohr. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus nach Bruck an der Mur eingeliefert. Der unbekannte Täter flüchtete“, berichtet die Polizei. Der unbekannte Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.

©LPD Steiermark Hast du diesen Mann gesehen?