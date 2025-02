Nachwuchs bleibt aus: Steiermark verzeichnet mehr Todesfälle als Geburten

76 873 Kinder wurden laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria im Jahr 2024 in Österreich geboren, um 0,9 % weniger als 2023. Im gleichen Zeitraum verstarben 87 407 Personen, um 2,6 % weniger als im Vorjahr. Die Geburtenbilanz 2024 fiel mit −10 534 erneut negativ aus (2023: −12 155). Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau sank mit 1,31 auf einen neuen Allzeit-Tiefstand.

Fünftes Mal in Folge Geburtendefizit in Österreich

„2024 hatte Österreich zum fünften Mal in Folge ein Geburtendefizit. 76.873 Neugeborenen standen 87 407 Verstorbene gegenüber – das heißt, 2024 starben um 10.534 Menschen mehr als geboren wurden. Die Gesamtfertilitätsrate, also die zu erwartende Kinderzahl pro Frau, ist 2024 mit 1,31 auf einen neuen Tiefstand gesunken", erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Für das Jahr 2024 ist sowohl bei den Geburten als auch bei den Sterbefällen noch mit Nachmeldungen zu rechnen. Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Jahre wird die endgültige Zahl der Geborenen 2024 voraussichtlich um etwa 400 höher ausfallen. Ebenso ist noch mit etwa 1.200 zusätzlichen Sterbefällen für 2024 zu rechnen.

Geburtenrückgang auch in der Steiermark stark

Die Geburten waren 2024 laut vorläufigen Daten im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen 2023 in acht Bundesländern rückläufig. Der Geburtenrückgang fiel im Burgenland (−5,7 %) und in Salzburg (−5,3 %) am stärksten aus, gefolgt von der Steiermark (−4,5 %) und Vorarlberg (−4,1 %). Am wenigsten stark ging die Zahl der Neugeborenen in Oberösterreich (−0,3 %) und in Tirol (−1,3 %) zurück. In Wien wurde mit +4,7 % ein Geburtenanstieg verzeichnet.

Weniger Sterbefälle als im Vorjahr

Die Sterbefälle lagen 2024 den vorläufigen Zahlen zufolge in sieben Bundesländern unter jenen des Vorjahres. Am höchsten fiel der Rückgang in Wien aus (−5,0 %) und am niedrigsten in Salzburg (−0,7 %). Im Burgenland (+3,7 %) und in Vorarlberg (+3,2 %) wurden 2024 mehr Sterbefälle als im Jahr davor registriert.

Steiermark: Rohe Sterberate über Österreich-Schnitt

Die rohe Geburtenrate, also die Zahl der Lebendgeborenen pro 1.000 Einwohner:innen, lag in Österreich im Jahr 2024 bezogen auf die Bevölkerungszahlen bei 8,4 ‰. Wien (9,4 ‰), Vorarlberg (9,1 ‰), Oberösterreich (8,9 ‰), Tirol (8,6 ‰) und Salzburg (8,5 ‰) verzeichneten hier Werte über dem Bundesdurchschnitt. Die rohe Sterberate, sprich die Verstorbenen, die auf 1.000 Einwohner:innen entfallen, betrug für Österreich 9,5 ‰ und lag im Burgenland (11,9 ‰), in Kärnten (11,0 ‰), in Niederösterreich (10,8 ‰) und in der Steiermark (10,4 ‰) über dem Österreich-Schnitt.

Steiermark: Weniger Neugeborene als Gestorbene

Die Geburtenbilanz, also der Saldo aus Lebendgeborenen und Gestorbenen, war 2024 in drei Bundesländern positiv, am ausgeprägtesten in Wien (+2 533), gefolgt von Vorarlberg (+300) und Tirol (+140). In sechs Bundesländern gab es 2024 dagegen weniger Neugeborene als Gestorbene, insbesondere in Niederösterreich (−5 361), in der Steiermark (−3 284) und in Kärnten (−2 213).

Gesamtfertilitätsrate sinkt auf Allzeit-Tief

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge lag weiters die Gesamtfertilitätsrate 2024 mit 1,31 Kindern pro Frau leicht unter dem Vorjahreswert von 1,32 und sank damit auf einen neues Allzeit-Tief. Eine erste Schätzung der Lebenserwartung bei der Geburt ergibt für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr bei den Männern einen deutlichen Anstieg um 0,4 Jahre (von 79,4 auf 79,8 Jahre) und bei den Frauen ein Plus um 0,1 Jahre (von 84,2 auf 84,3 Jahre). Die Zahl der im ersten Lebensjahr Gestorbenen lag im Jahr 2024 bei 233, die daraus resultierende Säuglingssterberate betrug 3,0 ‰.

©Screenshot Statistik Austria Geburtenbilanz in Österreich: Der Bundesland-Vergleich

Zur Studie Die hier präsentierten vorläufigen Ergebnisse für 2024 beinhalten alle bis 3. Februar 2025 übermittelten Informationen.

Geburten und Sterbefälle umfassen auch im Ausland stattfindende Ereignisse von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich, soweit diese bereits gemeldet wurden. Nicht berücksichtigt sind in Österreich stattfindende Geburten und Sterbefälle von im Ausland wohnhaften Personen.

Die regionale Zuordnung der publizierten Daten erfolgt bei den Geborenen nach dem Wohnort der Mutter und bei Gestorbenen nach dem letzten Wohnort.

Die Gesamtfertilitätsrate ist definiert als die durchschnittliche Anzahl lebend geborener Kinder, die eine Frau im Lauf ihres Lebens gebären würde, wenn die altersspezifischen Fertilitätsraten des der Berechnung zugrundeliegenden Kalenderjahres während des gebärfähigen Alters von 15 bis 49 Jahren unverändert blieben.

Die Geburtenbilanz ist der Saldo aus Lebendgeborenen und Gestorbenen.

Die Säuglingssterberate bezieht die im 1. Lebensjahr Gestorbenen auf 1.000 Lebendgeborene.

Die rohen Geburten- und Sterberaten beziehen sich auf eine vorläufige Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 2024, gebildet aus dem endgültigen Bevölkerungsstand am 1. Jänner 2024 sowie dem vorläufigen Bevölkerungsstand am 1. Jänner 2025.

