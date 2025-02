Bienchen mit emotionaler Nachricht zum Opernball: „Richard wird fehlen“

Der Opernball ist für viele ein Höhepunkt des Jahres, doch für Simone Lugner wird dieser besondere Abend in diesem Jahr von einer tiefen Traurigkeit begleitet. In einem berührenden Instagram-Post spricht die Witwe von Richard Lugner über den Verlust und die vielen Erinnerungen, die mit dem Opernball verbunden sind. „Morgen ist es so weit. Richard wird bei jedem meiner Schritte fehlen“, schreibt Simone Lugner und beschreibt, wie sehr sie den Zusammenhalt und die Unterstützung ihres verstorbenen Mannes vermisst. Es sind vor allem die kleinen Momente, die nun nicht mehr mit ihm geteilt werden können.

Der Verlust spürbar bei jedem Schritt

Simone Lugner erzählt, wie ihr Mann Richard stets an ihrer Seite war und sie bei jedem Schritt unterstützte – beim Ankleiden, auf der Fahrt zum Ball, bei den Interviews und Fotos. „Sein Halt, den er mir gab, seine Souveränität, sein durchdachter Plan, seine Wärme, sein Schmäh, sein Lachen und die Frage, die er mir so gerne stellte: gefällt es dir eh?“, erinnert sich Simone. Der Verlust ihres Mannes macht den Opernball zu einem besonders emotionalen Ereignis für sie.

Richard Lugners Liebe zum Opernball

In ihrem Post geht Simone Lugner auch auf Richard Lugners Leidenschaft für den Opernball ein. Er liebte das Scheinwerferlicht, die schönen Kleider und das Ambiente dieses exklusiven Events. Es war für ihn immer mehr als nur ein gesellschaftliches Highlight. Simone betont, dass sie genau weiß, dass sein Geist an diesem Abend bei ihr sein wird und den Ball mit ihr genießen wird, auch wenn er körperlich nicht mehr anwesend ist. „Ich weiß, sein Geist wird an diesem Abend bei mir sein und den Ball genießen“, so Simone.