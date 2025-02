Massive Rauchwolke: Brennt es bei St. Veiter Industriekonzern?

Eine gigantische Rauchwolke stieg am Mittwoch von der Firma Fundermax auf.

Rund 430 Mitarbeiter arbeiten am Fundermax-Standort in St. Veit an der Glan. Um sie sorgt sich derzeit ein Großteil, der Instagram-Community. Denn dort kursiert derzeit ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine massive Rauchwolke von dem Gebäudekomplex aufsteigt. Vermutet wird, dass ein Großbrand dahintersteckt. Doch Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai kann beruhigen.

Viel Rauch um nichts?

„Es läuft dort momentan kein Einsatz“, erklärt Monai auf Nachfrage von 5 Minuten. Tatsächlich habe es gestern – am 26. Februar 2025 – einen gegeben. „Die Betriebsfeuerwehr hat diesen übernommen“, bestätigt der Bezirksfeuerwehrkommandant weiter. Gegenüber der Kleinen Zeitung erläuterte Geschäftsführer Gernot Schöbitz, dass es aufgrund eines technischen Defekts zu der extremen Dampfverpuffung gekommen war. Gebrannt hat es jedoch nicht.

