Wien erhöht Wohnbeihilfe: Wer jetzt von den Verbesserungen profitiert

Die Stadt Wien zieht eine positive Bilanz der Wohnbeihilfe NEU, die seit ihrer Einführung vor einem Jahr eine deutliche Verbesserung für die Bevölkerung bringt. Etwa 23.000 Haushalte profitieren bereits von dieser neuen Regelung und erhalten nun im Durchschnitt 230 Euro monatlich. Das stellt eine fast doppelte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr dar, als die durchschnittliche Förderung bei 117 Euro lag. Besonders Alleinerziehende, die oftmals finanziell stärker belastet sind, erhalten mit 327 Euro monatlich die höchste Förderung.

Wichtige Verbesserungen und Erweiterungen

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál zeigt sich stolz über die Umsetzung der Wohnbeihilfe NEU: „Mit der Wohnbeihilfe NEU ist eine massive Aufwertung dieser Unterstützung gelungen.“ Ein Blick auf die Gesamtzahlen bestätigt den Erfolg: Im Jahr 2024 wurde rund 35 Prozent mehr Wohnbeihilfe ausbezahlt als im Jahr zuvor. Zusätzlich zu der bisherigen Erhöhung der Beihilfen wird die Förderung nun auch für Haushalte mit Menschen mit Behinderung sowie für selbstständig tätige Alleinerziehende weiter angepasst.

Zukünftige Erleichterungen und neue Regelungen

Die Stadt Wien kündigt weitere Verbesserungen an, um die Unterstützung für Haushalte noch gezielter und flexibler zu gestalten. Künftig wird es möglich sein, die Wohnbeihilfe auch rückwirkend für bis zu vier Monate zu beantragen, um so in schwierigen Situationen schneller Hilfe zu erhalten. Eine neue Anpassung des Werts im Gesetz soll sicherstellen, dass die Förderung ihren Wert beibehält. Der „Wohnbeihilfe Checker“ bietet für alle Wiener eine einfache Möglichkeit, ihren Anspruch auf die Wohnbeihilfe zu überprüfen.