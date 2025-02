Erhöhte Polizeipräsenz nach Villach-Attentat bleibt vorerst

Am Donnerstag tagte wieder ein Sicherheitsgipfel.

Am Donnerstag tagte wieder ein Sicherheitsgipfel.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 11:48 / ©LPD Kärnten/Vouk

Politik, Behörden, Fachabteilungen, Einsatzkräfte, Bundesheer, Blaulichtorganisationen und Fachleute fanden sich am Donnerstag wieder zu einem Sicherheitsgipfel im Gebäude der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt ein. Im Fokus stand das Villach-Attentat. Wie die Polizei versicherte, gibt es derzeit keine Hinweise auf Mittäter des Attentäters. Dennoch bleibt die Polizeipräsenz in Kärnten weiter erhöht.

Kaiser entsetzt über Reaktionen in Sozialen Medien

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ging im Zusammenhang mit dem Attentat zudem auf Kommentare und Reaktionen von Menschen in den Sozialen Medien ein: „Hier wurde oft ohne Hemmungen strafrechtlich Relevantes formuliert. Das reichte von wüsten Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen.“ Vor dem Sonderlandtag zur Asyl- und Sicherheitspolitik appellierte er neuerlich für eine konstruktiv-kritische Diskussion.

©LPD Kärnten/Vouk Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser beim Sicherheitsgipfel.

Psychologische Hilfe für Jugendliche nach Attentat

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) betonte wiederum, dass man der Bevölkerung wieder ein Sicherheitsgefühl geben muss: „Das Gemeinsame geht zurück. Das hat sicher viel mit Angst und Verunsicherung zu tun. Dem können wir nur mit konsequenten, entschlossenen Entscheidungen und Handlungen begegnen.“ Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) berichtete abschließend, dass die zuständige Fachabteilung bereits intensiv an einem Kärntner Integrationsvertrag arbeitet. Außerdem sagte sie, dass im Jugendbereich nach wie vor alle Zentren für psychologische Notsituationen im Zusammenhang mit dem Attentat von Villach, wie auch die des Netzwerkes der offenen Jugendarbeit Kärnten, offenstehen.