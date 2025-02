Erfolgreich reanimiert: Sanitäter retten Manfred das Leben

Eigentlich hätte der Dienst von Annalena, Jürgen und Sebastian in Lieboch (Graz-Umgebung) am Dienstag, 28. Jänner 2025, am späten Nachmittag enden sollen, doch kurz vor Dienstschluss wurden sie noch zu einem Einsatz in ein Fitnessstudio in Lannach gerufen. Beim Training hat ein Mann Mitte 50 einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, es geht also um jede Minute.

Sanitäter setzen Reanimation erfolgreich fort

Als die drei Sanitäter eintreffen, findet bereits eine Laienreanimation durch anwesende Personen statt. Die drei setzen diese fort, zum Einsatz kommt auch der mitgebrachte Defibrillator – auch der Rettungshubschrauber ist bereits im Landeanflug. Gemeinsam mit dem Notarztteam konnte der Patient erfolgreich wiederbelebt, stabilisiert und schließlich ins Krankenhaus gebracht werden.

Patient zu Besuch auf Rot-Kreuz Ortsstelle

Nun, vier Wochen später, kam der Patient, sein Name ist Manfred, zu Besuch auf die Rot-Kreuz Ortsstelle in Lieboch, um sich persönlich zu bedanken, wie das Rote Kreuz berichtet. Dank der schnellen Hilfe kann er sogar schon wieder seiner Arbeit nachgehen.