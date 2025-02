Frühlingserwachen: Zehntausende Blumen zieren bald Villach

Der Frühling steht vor der Tür! Seit Tagen ist die Abteilung Stadtgrün damit beschäftigt, die Stadt entsprechend vorzubereiten. „Die Teams waren auch im Winter fleißig“, weiß die zuständige Referentin, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). So müssen die Bäume der Stadt zumindest einmal pro Jahr von Experten begutachtet und bewertet werden. Zudem kontrollieren die Stadtgrün-Mitarbeiter die Wanderwege, Parkanlagen und Spielplätze auf Sicherheitsmängel, reparieren und reinigen. Gassimaten gilt es zu befüllen, Mülleimer zu entleeren. Und: „Manchmal ergeben sich Fragen, die wir zur Sicherheit der Bürger rasch und professionell lösen müssen“, erklärt Stadtgrün-Leiter Wolfgang Faller.

Tausende Tulpen, Stiefmütterchen und Co. übersiedeln

In den Folienhäusern bereiten Gärtner währenddessen schon die Frühlingsbepflanzung vor. Bald übersiedelt diese in die Blumenbeete und beeindruckt mit ihrem Farbenspiel: „Rund 51.600 Tulpenzwiebeln, die wir im Herbst gepflanzt haben, beginnen zu sprießen und entfalten leuchtende Blüten“, erläutert Gartenbautechniker Alexander Stelzhammer. „19.500 Stiefmütterchen, 2.800 Bellis und 900 Vergissmeinnicht begleiten sie.“ In den Werkstätten servicieren und reparieren die Stadtgrün-Handwerker außerdem Geräte, warten Brunnen-Pumpen, erneuern und streichen Bänke. 1.300 Holzbänke stehen in der Stadt zum Ausruhen bereit, viele davon sind mit saisonalen Pflanztrögen kombiniert. Dekorationspflanzen werden in den Gewächshäusern geschnitten, umgetopft und mit frischer Erde und größeren Töpfen für die neue Saison hergerichtet.