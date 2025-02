21-jähriger Bundesheer-Rekrut in Wiener Spital im Koma

Der 21-jährige Grundwehrdiener aus dem Burgenland wurde Dienstag mit sehr hohem Fieber ins Spital gebracht. Er hatte sich am Montagabend im Krankenrevier der Maria-Theresien-Kaserne gemeldet und wurde ins Sanitätszentrum Ost überstellt. Nach einer kurzen Besserung verschlechterte sich sein Zustand rapide. Am frühen Dienstagnachmittag wurde er im Koma in die Klinik Floridsdorf und anschließend in die Klinik Landstraße verlegt.

Bundesheer sichert Unterstützung zu

„Das Bundesheer ist tief betroffen und drückt den Angehörigen seine Anteilnahme aus“, erklärte Heeressprecher Marcel Taschwer. Die Garde stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen, und der Heerespsychologische Dienst unterstütze Kameraden sowie Familie. Erkrankungen von Grundwehrdienern würden zunächst im Krankenrevier der Kaserne untersucht, bei Bedarf folge die Behandlung in einem zivilen Spezialspital.

Keine weiteren Verdachtsfälle im Heer

Nach Angaben aus Militärkreisen wurde in den letzten Wochen kein weiterer Fall einer Meningitis im Bundesheer festgestellt. Die Ansteckung sei vermutlich außerhalb des Heeres erfolgt. Der erkrankte Rekrut hatte keine Impfung gegen Meningokokken in Anspruch genommen. Zur Sicherheit wurde das Impfangebot für Soldaten im Umfeld erneuert und Antibiotika verabreicht. Die Lage wird weiterhin genau beobachtet. (APA/red. 27. 2. 2025)