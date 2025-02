Experte packt aus: So sicherst du dir deine maximale Steuer-Rückzahlung

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 12:25 / ©5 Minuten

Viele Österreicher lassen jedes Jahr Geld liegen, weil sie keinen Steuerausgleich machen. Woran liegt das? Und welche Fehler sollte man dabei unbedingt vermeiden? 5 Minuten hat mit Bernhard Sapetschnig, Bereichsleiter Finanzen der Arbeiterkammer Kärnten, gesprochen. Er klärt auf, welche Missverständnisse es gibt und wie man sich mit wenigen Klicks eine beachtliche Summe zurückholen kann.

Die größte Hürde: Angst und Unwissenheit

Der größte Fehler? „Dass man gar keinen Steuerausgleich abgibt“, sagt Sapetschnig gegenüber 5 Minuten. Doch warum verzichten so viele darauf? „Es ist teilweise eine tief verankerte Angst bei den Leuten. Viele denken: ‚Ich kenne mich nicht aus, ich mache bestimmt einen Fehler.‘ Oder sie hören von Bekannten, die eine Nachzahlung hatten, und glauben, ihnen könnte dasselbe passieren. Dabei wird oft vergessen: Wenn jemand eine Nachzahlung hatte, dann nur, weil das Finanzamt bereits wusste, dass noch etwas offen ist.“

Doch in den meisten Fällen gibt es gar keine Nachzahlung, sondern eine Rückerstattung. „Viele denken, wenn sie nichts zurückbekommen haben, dann gibt es auch nichts. Das stimmt so aber nicht. Gerade junge Leute, die nicht das ganze Jahr über gearbeitet haben, verschenken oft Geld. Praktikanten oder Ferialarbeiter bekommen oft den Sozialversicherungsbeitrag als Negativsteuer zurück“

Welche Fehler passieren am häufigsten?

„Der größte Fehler ist, dass man den Alleinverdienerabsetzbetrag nicht ankreuzt oder Werbungskosten vergisst. Viele denken gar nicht daran, dass sie ihren Laptop oder ihr Handy anteilig als Werbungskosten geltend machen können, wenn sie es beruflich nutzen“, erklärt Sapetschnig. Ein weiteres großes Versäumnis betrifft Eltern: „Der Familienbonus bringt pro Kind bis zu 2.000 Euro. Wenn wir in der Beratung feststellen, dass das nicht beantragt wurde, sind viele erstaunt, wie viel Geld sie sich hätten zurückholen können.“

Was passiert, wenn man einen Fehler macht?

„Das ist überhaupt kein Problem. Man kann innerhalb eines Monats eine Berufung einlegen. Und selbst wenn diese Frist verpasst wurde, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um Fehler zu korrigieren. Wichtig ist nur, dass man es macht“, so der Bereichsleiter der Finanzen. „Hier gibt es auch Unterstützungsangebote der Arbeiterkammer“.

So funktioniert die AK-Beratung

Die Arbeiterkammer bietet flexible Beratungstermine an, auch am Abend oder am Wochenende. „Man kann einen Termin buchen, bekommt dann einen Code und wird telefonisch beraten. Wir prüfen alles durch, berechnen und schicken den Antrag direkt ans Finanzamt. Tage später ist das Geld auf dem Konto.“