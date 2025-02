AKH Wien/MedUni Wien erneut unter den Top-Kliniken weltweit

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 12:39 / ©APA/THEMENBILD

Das AKH Wien und die Universitätskliniken der MedUni Wien erreichten im weltweiten Ranking der 250 besten Spitäler Platz 27. Die Bewertung erfolgte unter mehr als 2.400 Kliniken aus 30 Ländern. Erstellt wurde das Ranking vom US-Magazin „Newsweek“ und Statista. Im Vorjahr lag das AKH Wien noch auf Platz 25.

Drei weitere österreichische Spitäler im Ranking

Angeführt wird die Liste von der Mayo Clinic (USA), gefolgt von der Cleveland Clinic (USA) und dem Toronto General Hospital (Kanada). Unter den besten europäischen Krankenhäusern liegt das Karolinska Universitetssjukhuset (Schweden) auf Platz fünf. Weitere österreichische Spitäler in den Top 100 sind die Innsbrucker Universitätskliniken (56), das Kepler Universitätsklinikum Linz (95) und das Universitätsklinikum Graz (99). Im Vorjahr hatten es die Innsbrucker Universitätskliniken (53) und das Universitätsklinikum Graz (73) in die Bestenauswahl geschafft.

Bürgermeister Ludwig lobt Spitzenmedizin in Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig begrüßte die erneute Platzierung des AKH Wien als Beweis für exzellente Medizin und Forschung. „Allgemein zugängliche Spitzenmedizin sowie gut ausgebildetes Fachpersonal müssen in dieser Stadt weiterhin eine Selbstverständlichkeit bleiben“, betonte er. Das AKH Wien versorgt jährlich rund 60.000 stationäre Patientinnen und Patienten und verzeichnet 1,2 Millionen Ambulanzbesuche. Für das „World’s Best Hospitals 2025“-Ranking wurden u.a. mehr als 85.000 medizinische Fachleute aus 30 Ländern online befragt. Zudem flossen Patientenbefragungen und nationale medizinische Qualitätsindikatoren in die Bewertung mit ein. (APA/red. 27. 2. 2025)