Neue Visionen für Uni: Rektorin will mehr überregionale Studierende

Die Weiterentwicklung der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt ist Ada Pellert ein großes Anliegen. Die neue Rektorin will künftig verstärkt „Studierende aus den anderen Bundesländern ansprechen“. Speziell der Bereich „Berufsbegleitendes Studium“ soll noch attraktiver werden. Ebenso wie Kooperationen mit Universitäten im Alpen-Adria-Raum und der Universität Graz. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider zeigte sich von diesen Plänen beeindruckt und sicherte ihr Unterstützung zu.

Wohnmöglichkeiten für Studierende wurden diskutiert

„Was das Wohnangebot für Studentinnen und Studenten betrifft, sind wir mit dem Land in guter Zusammenarbeit“, so Scheider. „Seitens der Stadt stehen wir für jede Form der Zusammenarbeit gerne zur Verfügung – auch wenn es um praxisorientierte Projekte und Seminare für Studierende geht.“ Interessiert sind der Bürgermeister und die Rektorin zudem an Initiativen für mehr studentisches Leben in der Stadt, aber auch am Ausbau des Campuslebens. Dies ist in den kommenden Jahren durch unterschiedliche Projekte und Initiativen geplant.