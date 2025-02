Staat will jetzt Alter von Asylwerbern medizinisch feststellen

Der Bereich „Sicherheit“ im über 200 Seiten langen Arbeitsprogramm der wohl bald neuen Bundesregierung in Österreich ist dabei ein großer Teil dem Thema „Asyl“ gewidmet. Dort steht etwa geschrieben: „Asylwerber dürfen kein nationales Sicherheitsrisiko darstellen.“ „Null Toleranz“ gebe es dabei für „sämtliche Formen des Extremismus wie beispielsweise den politischen Islam“. Zudem möchte man die irreguläre Migration und den Missbrauch des Asylsystems komplett stoppen. Ebenfalls gestoppt werde „mit sofortiger Wirkung“ vorübergehend der Familiennachzug. Generell ruft man als Ziel aus, „die Asylanträge im Inland auf null zu reduzieren“ und die Effizienz im österreichischen Asylsystem zu steigern.

Neuregelungen beim Familiennachzug von Asylwerbern

Neuregelungen wird es vor allem beim Familiennachzug geben. „Um Sozialmissbrauch zu verhindern und unsere Systeme vor Überlastung zu schützen, werden wir uns für eine Änderung der Familiennachzugsrichtlinie auf EU-Ebene einsetzen“, heißt es dazu im Programm. Wird geheiratet wird ein Nachzug erst ab dem vollendeten 21. und nicht wie bisher ab dem 18. Lebensjahr möglich sein. Und auch das Alter von gewissen Asylwerbern möchte man künftig medizinisch feststellen. Das gelte vor allem bei „Verdachtsmomenten“ und bei „Minderjährigen, welche einen Familiennachzug anstreben“. Gelange man so nach Österreich, müsse man die deutsche Sprache lernen und die demokratischen und kulturellen Werte „verinnerlichen“. Das möchte man bereits in den Ursprungsländern forcieren.

Spezifischer Migrationsfonds ist geplant

Weiters ist die „Etablierung von Rückkehreinrichtungen mit menschenwürdiger Unterbringung, unter Berücksichtigung von Kindern“ geplant. Zudem möchte die Regierung auch einen spezifischen Migrationsfonds schaffen, „um finanzielle und materielle Unterstützung für Migrations- und Grenzschutzmaßnahmen im Ausland schnell und zielgerichtet bereitstellen zu können“. Außerdem sollen Flucht- und Migrationsursachen durch Hilfe vor Ort reduziert und effektive Maßnahmen gegen Menschenhandel und Opferschutz gesetzt werden.

Mobiltelefone sollen im Asylverfahren „bereitgestellt und geöffnet“ werden

Um das Asylverfahren effizienter und qualitativer zu gestalten, plant die Regierung auch eine „verfassungskonforme Mitwirkungspflicht etwa durch Bereitstellung und Öffnung von Mobiltelefonen“. Dabei sollen etwa Mobiltelefone beim Antrag bereitgestellt und „geöffnet“ werden. Weiters sollen die rechtlichen Möglichkeiten erweitert werden, „verwertbare Gegenstände, ausgenommen persönliche Gegenstände, von Asylwerbern bei Einreise nach Österreich zu beschlagnahmen“. Straffällige Fremde möchte man zudem außer Landes in Justizhaft bringen, zudem wird eine Verschärfung von Sanktionen bzw. (Verwaltungs-)Strafen im Fremdenpolizeigesetz geprüft. Mittels Drittstaatsvereinbarungen sollen Abschiebungen konsequenter durchgeführt werden – „inklusive der Nutzung von Anreizen wie Budget für Drittstaatskooperationen und Hebeln wie Visapolitik, Entwicklungshilfe und Handel“.

Extremismusbekämpfung hat eigenen Punkt bei Asyl-Thematik

Jenes Messer-Attentat in Villach hat in Kombination mit den vereitelten Anschläge auf die Taylor-Swift-Konzerte und den Westbahnhof in Wien auch dafür gesorgt, dass die Extremismusbekämpfung in Österreich wohl so wichtig wie schon lange nicht mehr geworden ist. Ihr ist auch ein extra Punkt im Programm gewidmet. So dürfen Asylwerber „kein nationales Sicherheitsrisiko darstellen“. Ausschluss- und Aberkennungsgründe für Asyl sollen forciert, Verfahrens- und Managementprozesse optimiert werden. Zudem möchte man die Außerlandesbringungen in der Effizienz steigern.