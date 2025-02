Vandalismus in Mallnitz: Jugendliche verursachten hohen Schaden

Die drei Deutschen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht auf den 27. Februar 2025 drei Schneestangen in Mallnitz ausgerissen und eine davon zerbrochen zu haben. „Zudem soll der 17-jährige den Mast einer Straßenlaterne abgebrochen haben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Obervellach. Der Gemeinde entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Entsprechende Anzeigen werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau erstattet.