Ranking verrät: Hier heiraten Kärntner am liebsten

Die Zahl der Eheschließungen in Kärnten ist im Jahr 2024 zurückgegangen. „Auch wenn im vergangenen Jahr weniger geheiratet wurde, liegen Hochzeiten nach wie vor im Trend. Brautpaare, die noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten wollen, sollten sich möglichst bald um die Buchung ihrer Wunschlocation kümmern“, empfehlen Bernhard Fichtenbauer und Constantin Witt-Dörring, die Gründer der Portale www.hochzeit.click und www.hochzeits-location.info.

Schloss Maria Loretto beliebteste Location in Kärnten

Auf Basis von 40.000 Hochzeitsanfragen und mehr als acht Millionen Seitenaufrufen haben die Hochzeitsportale deshalb die beliebtesten Hochzeitslocations Kärntens ermittelt. Hoch im Kurs ist das Schloss Maria Loretto in der Wörthersee-Ostbucht. Am zweiten Platz im kärntenweiten Ranking rangiert der Rambschisslhof in der Gemeinde Kappel am Krappfeld. Platz 3 darf das Bad Saag in der Gemeinde Techelsberg für sich beanspruchen.