Volksbegehren für Jagdgesetz gestoppt: Initiatoren ziehen vor Gericht

Mit einer großflächigen Projektion auf das Bundeskanzleramt haben Tierschutz Austria und der VGT auf die Ablehnung ihres Volksbegehrens aufmerksam gemacht. Sie wollten ein einheitliches Bundes-Jagdgesetz auf den Weg bringen, doch das Innenministerium ließ es nicht zu. Dabei hatten fast dreimal so viele Menschen unterschrieben wie nötig. Der plötzliche Stopp sorgt nun für massive Kritik.

Juristische Schritte eingeleitet

Die Initiatoren haben gegen die Entscheidung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. „Die Entscheidung des Innenministeriums widerspricht demokratiepolitischen Grundsätzen. Es war daher eine Beschwerde gegen den Ablehnungsbescheid notwendig – nun ist das Bundesverwaltungsgericht am Zug. Wir sind sehr zuversichtlich, Recht zu bekommen und das Volksbegehren doch noch durchführen zu können“, meint Alexander Pflaum, zuständiger Rechtsanwalt und als Ökojäger selbst aktiver Verfechter des Volksbegehrens „Für ein Bundes-Jagdgesetz“.

Forderung nach klaren Jagdregeln

In Österreich gelten in jedem Bundesland unterschiedliche Jagdgesetze, die oft als veraltet und nicht tiergerecht kritisiert werden. Das Volksbegehren fordert eine einheitliche Regelung auf Bundesebene, um Wildtiere besser zu schützen. Die Initiatoren sehen in der aktuellen Gesetzeslage zahlreiche Mängel und Widersprüche zum EU-Recht.

Politischer Widerstand gegen Reformen

Aus Dokumenten der Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP geht klar hervor: Die FPÖ/ÖVP-Politik wollte ein Bundes-Jagdgesetz verhindern und an den verkrusteten Strukturen festhalten – zum Schaden der Tiere, der Natur, der Wälder und des Großteils der Bevölkerung in Österreich. „Der Umgang mit Wildtieren in Österreich braucht dringend eine grundlegende Reform“, betonen die Organisatoren.

Unterstützung weiterhin möglich

Trotz der Ablehnung kann die Initiative weiter unterstützt werden. Interessierte können sich auf der Webseite www.wildtierisch-wichtig.at vorregistrieren. Die Initiatoren bleiben entschlossen, für ihre Forderungen zu kämpfen.